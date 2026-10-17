В Госдуме захотели обнулить НДС на образовательные и воспитательные книги для детей

Ряд депутатов от КПРФ совместно с сенатором Айратом Гибатдиновым внесут в Госдуму законопроект о льготной ставке налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 0 процентов для детской литературы образовательного и воспитательного характера, в том числе художественной. С пояснительной запиской документа ознакомилась «Лента.ру».

Как отмечают авторы законопроекта, целью инициативы является дополнительная поддержка производителей детской литературы, создаваемой в образовательных и воспитательных целях, связанной с культурных просвещением и социализацией подрастающего поколения, а также снижение конечной стоимости печатной продукции для потребителей, которыми в большинстве случаев выступают семьи с детьми.

«Внесение предлагаемых изменений соответствует задачам государственной политики в сфере образования и культуры, способствует развитию издательской отрасли и повышению доступности социально значимой литературы для населения и потенциально будет оказывать плодотворное влияние на социализацию подрастающего поколения и отказ от "интернет-зависимости"», — говорится в пояснительной записке.

При этом подписанты предлагают правительству самостоятельно разработать перечень детской литературы, при реализации которой налогообложение будет производится по налоговой ставке 0 процентов.

«Сейчас НДС на книги, связанные с образованием, наукой и культурой, составляет 10 процентов. По сравнению с обычной ставкой в 22 процента это немного, но книгоиздательское производство само по себе — дорогой процесс, печатные книги в магазинах уже стоят по 500-1000 рублей, что очень чувствительно для людей и особенно семей с детьми», — прокомментировал Гибатдинов.