В Сызрани после ДТП две женщины 68 и 72 лет доставлены в медицинское учреждение

В Сызранском районе инспекторы дорожно-патрульной службы, прибывшие на место ДТП, установили: 16 октября в 16:45 42-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Kalina, двигалась по 889 км автодороги М-5 «Урал» со стороны Москвы в направлении Самары. В пути следования не выбрала скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и допустила наезд на остановившийся грузовой автомобиль MAN TGX в составе полуприцепа, под управлением 47-летнего мужчины. Пассажиры LADA Kalina – две женщины 68 и 72 лет доставлены в медицинское учреждение.

16 октября на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало восемь человек, один из которых несовершеннолетний.