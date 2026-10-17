На автомобиле, велосипеде, самокате или пешком — подрабатывать в доставке можно разными способами. При этом размер предлагаемого вознаграждения зависит не только от способа передвижения, но и от региона. Аналитики Авито Подработки изучили предложения для курьеров по России за III квартал 2026 года и выяснили, где предлагали наиболее высокооплачиваемые смены.

В целом по России самое высокое предлагаемое вознаграждение среди курьеров зафиксировано в автомобильной доставке — 6 108 рублей за смену. На втором месте — велокурьеры, которым предлагали 6 091 рубль за смену. Для курьеров на самокатах и пеших курьеров показатель составил 6 056 рублей за смену.

В региональном рейтинге лидировала пешая доставка в Москве: исполнителям предлагали в среднем 7 042 рубля за смену. Второе место заняла автомобильная доставка в Санкт-Петербурге — 6 884 рубля за смену. Тройку лидеров замкнула пешая доставка в Самарской области, где среднее предлагаемое вознаграждение составило 6 359 рублей за смену.

В пятерку лидеров также вошла автомобильная доставка в Московской области и Пермском крае: исполнители могли рассчитывать в среднем на 6 327 и 6 058 рублей за смену соответственно.

Различия в уровне предлагаемых вознаграждений могут быть связаны с плотностью заказов, расстояниями между адресами и особенностями самих доставок. На компактных маршрутах пешие курьеры могут выполнять заказы без затрат времени на поиск парковки. Автомобиль, в свою очередь, позволяет преодолевать большие расстояния и перевозить более крупные заказы.