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Егеря и охотоведы должны будут все знать про первую помощь и уметь читать следы

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Егеря и охотоведы должны будут все знать про первую помощь и уметь читать следы

Минтруд предложил утвердить сразу два новых профессиональных стандарта.

Уметь определять пол и возраст животных, знать их психологию и повадки, читать следы, обустраивать укрытия и дрессировать собак — это лишь часть профессиональных навыков и умений, которые Минтруд предложил закрепить за охотоведами и егерями. Ведомство опубликовало проекты двух профессиональных стандартов — «Специалист в области организации охоты и сохранения охотничьих ресурсов» и «Егерь». «Парламентская газета» изучила документы.
Первый документ подробно описывает профессию специалиста по организации охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В нем прописаны должностные обязанности, требования к квалификации и необходимые навыки.

Согласно стандарту, такой специалист должен регулярно объезжать или обходить охотничьи угодья, оценивать популяцию животных и условия их обитания, проводить учет их численности и передавать отчеты в надзорные органы.

Для этого нужно уметь пользоваться фото- и видеоаппаратурой, отмечать маршруты зверей на карте, знать законы об охоте, обороте оружия и виды, занесенные в Красную книгу.

От охотоведа или главного охотоведа также потребуется умение определять вид и пол животных, знать границы хозяйств, пользоваться радиосвязью и навигаторами, а также оказывать первую помощь и безопасно обращаться с оружием.

Отдельный блок посвящен руководству егерями. Здесь от охотоведов потребуется готовить планы обходов, разъяснять людям правила бережного отношения к природе и грамотно управлять персоналом.


Похожие требования предъявляются и к самим егерям. В их обязанности войдет оформление разрешений на охоту, помощь в поиске и доборе подранков, разделка туш и первичная обработка шкур, а также оборудование стрелковых линий и укрытий. Егерь должен уметь пользоваться средствами приманки (манками, подсадными утками, чучелами), ориентироваться на местности, читать следы и определять пол и возраст зверя. Кроме того, именно егеря отвечают за выращивание, дрессировку и ветеринарное обслуживание охотничьих собак.
Новые профстандарты позволят решить сразу несколько насущных проблем, пояснил «Парламентской газете» заместитель главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» охотник Алексей Вайсман.

«Сейчас, к сожалению, в егерских хозяйствах очень много «пришлых» — людей без соответствующего опыта, образования и навыков, — подчеркнул Алексей Вайсман. — Хотя охотовед — это такая же профессия, как, скажем, инженер, на нее учатся в образовательных организациях. Но из-за отсутствия четких профессиональных стандартов и критериев профессионального отбора у нас егеря зачастую вместо своих непосредственных обязанностей, например борьбы с браконьерами, занимаются тем, что кошмарят нормальных охотников».


Также Вайсман предложил ввести для охотоведов и егерей специальные экзамены на профпригодность перед трудоустройством в охотничье хозяйство.

Сейчас оба проекта проходят независимую антикоррупционную экспертизу, которая завершится 16 октября.

 

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