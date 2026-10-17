В Тольятти ввели карантин из-за бешенства животных

В Автозаводском районе Тольятти установили карантин из-за бешенства животных.

Судя по координатам из документа, опубликованного на сайте правительства региона, опасная зона находится на территории набережной 8-го квартала. Именно этот участок признали эпизоотическим очагом, а прилегающую к нему территорию в радиусе 500 метров объявили неблагополучным пунктом.

Внутри опасной зоны действуют строгие ограничения. В частности, запрещено лечить больных животных, ввозить, вывозить и перемещать их, за исключением особых случаев, предусмотренных ветеринарными правилами.

Вокруг очага, в неблагополучной зоне, отменили ярмарки, выставки и любые другие мероприятия, где предполагается скопление животных. Карантин снимут не раньше чем через 60 дней после проведения необходимых ветеринарных мероприятий, пишет ГТРК-Самара.