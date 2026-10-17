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В магазинах появится еще больше одного вида рыбы
В магазинах появится еще больше одного вида рыбы
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В магазинах появится еще больше одного вида рыбы

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В магазинах появится еще больше одного вида рыбы

При рекордном вылове в три миллиона тонн рыбы по всей России сельдь обеспечивает 20% розничного рынка страны. На полках магазинов сегодня представлено до 190 видов консервов из сельди, почти 80% из которых — отечественного производства. Эксперты URA.RU рассказали о вылове этой рыбы и стоимости консервов с сельдью в российских магазинах.

Оставшуюся долю выбора для покупателей расширяют поставки из Китая, Вьетнама, Таиланда и еще четырех стран, а сама рыба после вылова отправляется либо на прилавки в замороженном виде, либо на переработку в жесть, пластик и стекло.

«В крупных торговых сетях минимальная стоимость консервов из сельди начинается от 85 рублей за банку весом 240 граммов. На них приходится порядка 2,5% ассортимента категории, а в магазинах доступно до пяти видов, преимущественно российских производителей», — ответил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

По данным Ассоциации, в зависимости от формата магазина в торговых сетях представлено от 40 до 190 видов рыбных консервов, почти 80% ассортимента приходится на отечественную продукцию. Импортные поставки расширяют выбор для покупателей. Основные страны-поставщики: Китай, Беларусь, Вьетнам, Таиланд, Эквадор, Тунис и Иран.

Российские рыбаки в этом сезоне выловили 3 млн тонн рыбной продукции, полмиллиона из которых — тихоокеанская сельдь. По словам руководителя Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова, сельдь — это 20% розничного рынка в России и это однозначно народный продукт.

«Хороший улов связан с устойчивым промысловым запасом. Это значит, что со стороны государства распределяется столько квот на вылов сельдей, сколько необходимо для ее сохранения. И природа благоволит хорошему вылову сельди. В районах, где она водится, нет повышения температуры воды, которую эта рыба не любит», — добавил Балашов.

На российский рынок сегодня предоставлена тихоокеанская, дальневосточная и атлантическая сельдь. Рыба после вылова замораживается на судне. А дальше ее судьба зависит от предпочтений потребителя. Меньшая часть уходит в торговлю в замороженном виде.

Затем ее разделывают в магазинах: засаливают, коптят и так далее. Большая часть уходит на переработку. Из нее делают консервы, пресервы в разной таре: жесть, пластик, стекло, вакуум.

Но повышение пошлин на импортную жестяную тару может привести к заметному подорожанию рыбных консервов в России. Рыбная отрасль не может полностью отказаться от жестяной упаковки в пользу пластика.

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