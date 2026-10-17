свинина, яйца и масло сильнее всего подешевели в России с начала года

Свинина, куриные яйца и сливочное масло стали самыми подешевевшими продуктами в России с начала года. Об этом рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что за январь — сентябрь самые доступные позиции свинины подешевели на 19%, минимальные розничные цены на яйца снизились на 18%, а на сливочное масло — на 14%.

Богданов пояснил, что на снижение цен на свинину повлияли рост производства и конкуренция с другими видами мяса. Цены на яйца снижались более семи месяцев, после чего стабилизировались.

Кроме того, отмечает агентство, с начала года рис подешевел на 12%, пшено — на 9%, баранина — на 5%. Цены на картофель и сезонные яблоки снизились не более чем на 6%.