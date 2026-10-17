Самарец украл телевизор из дома бабушки

В дежурную часть отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре с просьбой о помощи обратилась пожилая местная жительница. Женщина пояснила, что во время ее отсутствия из дома похищен телевизор стоимостью порядка 10 тысяч рублей.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшую и ее соседей, изъяли документы и ряд следов с поверхностей.

Сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного, установили круг знакомых и родственников потерпевшей. Изучив полученные сведения, полицейские предположили, что к хищению причастен 30-летний внук потерпевшей, недавно освободившийся из мест лишения свободы и проживающий в ее квартире.

Сотрудники полиции установили места вероятного нахождения безработного, ранее судимого за имущественные преступления местного жителя, и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

В ходе опроса мужчина дал признательные показания и подробно рассказал о случившемся: желая "поправить здоровье" после распития спиртных напитков, он воспользовался временным отсутствием бабушки и вынес из квартиры телевизор. Похищенное сдал в ближайший ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

В настоящее время Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района СУ Управления МВД России по г. Самаре, уголовное дело, возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», расследовано и с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для принятия решения по существу. В ходе расследования обвиняемый частично возместил ущерб, причиненный родственнице.