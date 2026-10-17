В Тольятти машина сбила подростка-велосипедиста

16 октября на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало восемь человек, один из которых несовершеннолетний.

Так, по данным, собранным госавтоинспекторами в Автозаводском районе Тольятти, в 17:25 56‑летний мужчина, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по бульвару Приморскому со стороны улицы Юбилейной в направлении бульвара Будённого. В пути следования, возле дома №63 по улице Юбилейной, допустил наезд на 15-летнего юношу, который, управляя велосипедом, пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Велосипедисту назначено амбулаторное лечение.