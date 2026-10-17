Самарцев бесплатно подстригут перед матчем «Крыльев Советов» и «Факела»

Самарские болельщики смогут бесплатно обновить стрижку прямо на стадионе перед игрой «Крыльев Советов» против воронежского «Факела». Необычную услугу в зоне гостеприимства предложат в рамках развлекательной предматчевой программы, сообщает пресс-служба волжского клуба.

Домашний поединок одиннадцатого тура чемпионата страны пройдет 17 октября на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:00, а входные группы откроются за два часа до начала игры — в 13:00.

Помимо работы мастеров по стрижкам, гостей арены ждут спортивная и игровая программы. На территории стадиона развернут киберспортивную зону с турниром по футсиму, площадки для дартса, текбола, сабсоккера, настольного тенниса, настольного футбола, а также мини-футбольное поле для матчей в формате три на три.

Для семей с детьми на стадионе откроют интерактивные пространства с мастер-классами, аниматорами, кулинарными уроками и аквагримом. На площади у арены ведущий проведет конкурсы с розыгрышами призов, а любители фото смогут сделать кадры в тематических фотозонах и рядом с клубным транспортом.

В музее команды на первом этаже сектора В выставят трофеи, раритеты и историческую форму волжан. Для слабовидящих и незрячих болельщиков организуют прямой тифлокомментарий поединка через мобильное приложение.

Для прохода на стадион потребуется карта болельщика. Оформить ее можно непосредственно перед матчем в мобильном пункте возле третьего входа с 11:00 до 16:00 при наличии паспорта. Возле арены для зрителей также предусмотрены бесплатные парковочные места, пишет Самарская газета.