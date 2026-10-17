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На маршрут №46 в Самаре снова не было подано ни одной заявки

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На маршрут №46 в Самаре снова не было подано ни одной заявки

В Самаре снова не нашлось перевозчика для маршрута № 46 «Автостанция «Аврора» — площадь Революции». Открытый конкурс, объявленный 21 сентября, признали несостоявшимся. Об этом сообщили в администрации города.

«На момент окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка», — говорится в протоколе вскрытия конвертов.

Маршрут связывает автостанцию «Аврора» с центром города. Автобусы должны были идти через улицы Мориса Тореза, Гагарина, Дыбенко, Антонова-Овсеенко, Московское шоссе, Мичурина, Полевую, проспект Ленина и другие магистрали. В обратном направлении — через Самарскую, Льва Толстого, Куйбышева, пишет Самара-КП.

 

Теги: Городской транспорт

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