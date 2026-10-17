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В 2027 году в Самаре планируют открыть станцию метро «Театральная»

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В 2027 году в Самаре планируют открыть станцию метро «Театральная»

В Самаре в 2027 году планируют ввести в эксплуатацию станцию метро «Театральная» и завершить второй этап станции «Алабинская». На что будет выделено почти 3 миллиарда рублей. Об этом говорится в проекте закона Самарской области об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

«За счет этих также планируется завершить строительство участка метрополитена протяженностью 2,717 км», — указано в документе.

Кроме того, 4,15 миллиона рублей направят на социальную выплату каждому собственнику жилья, которое изъяли для строительства станции «Театральная». Еще 177,3 миллиона рублей пойдут на капитальный ремонт правого перегонного тоннеля станции «Алабинская», пишет КП Самара.

Теги: Городской транспорт

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