Мошенники придумали новую схему обмана покупателей. Они создают фиктивные маркетплейсы, заманивая людей огромными скидками. Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве.

По данным экспертов, аферисты различными способами получают штрихкоды на товары, после чего создают в мессенджерах фейковые интернет-магазины с большими скидками до 70-90%, маскируя схему под «ликвидацию склада» или «акцию от сотрудника».

«Покупатель переводит деньги, получает штрихкод и приходит в пункт выдачи за товаром... Однако чаще всего он ведет на чужой оплаченный заказ, который забирает первый пришедший», - заявили в организации.

Формально пункт выдачи заказов свои обязательства выполняет, передавая посылку по предъявленному коду. Но вот настоящий получатель остается ни с чем.

Глава центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко пояснил, что штрихкод сам по себе не является товаром, а его покупка у постороннего человека не гарантирует законности сделки. По его словам, даже не подозревая об обмане, покупатель фактически становится участником мошеннической схемы и рискует столкнуться с правовыми последствиями.