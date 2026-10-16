Роспотребнадзор СО: о правилах хранения продовольствия и о продуктовом соседстве

Об основных правилах хранения продуктов питания рассказали региональном Роспотребнадзоре:

Правильная упаковка защищает продукты от высыхания, удерживая влагу. Не рекомендуется надолго оставлять продукты в полиэтиленовых пакетах, так как в них может образоваться конденсат, появятся плесень и бактерии. Лучше использовать пергаментную бумагу – она хорошо «дышит» и прекрасно подходит для сыра, колбасы и выпечки. Алюминиевая фольга хорошо герметизирует и удерживает влагу, поэтому подходит для хранения различных нарезок, готовых закусок, котлет, паштетов, рыбы и другого.

Чтобы избежать «металлического» привкуса и замедлить процессы окисления, не следует хранить консервированные продукты в жестяных банках после их вскрытия. Нужно поместить их в эмалированную посуду или посуду/контейнер из стекла, керамики, пищевой нержавеющей стали.

Нельзя помещать горячие блюда в холодильник – это повышает влажность и нарушает температурный режим холодильника. И даже может привести к его поломке.

Помните о правилах товарного соседства при хранении пищевых продуктов. Нельзя хранить рядом: замороженные и охлажденные, сухие и влажные продукты, готовые блюда/полуфабрикаты и сырое мясо/рыбу. Не должны находиться рядом продукты, отдающие запахи (сорбаты), и продукты, запахи впитывающие (сорбенты). Например, рыбу и специи не следует хранить вместе со сливочным маслом, сыром, чаем, крупами, сахаром. Для хранения продуктов, обладающих выраженным запахом, можно использовать герметичные контейнеры.

Желательно сразу разделить продукты на две категории: продукты, нуждающиеся в хранении в холодильнике, и продукты, не требующие хранения в условиях холода. Продукты, которым нужен холодильник, следует помещать в него сразу после покупки. Нахождение таких продуктов (особенно скоропортящихся) при комнатной температуре снижает их срок годности.

При хранении продуктов в холодильнике важно соблюдение оптимального температурного режима. В разных зонах холодильника температура различна. Теплее всего на дверце. Скоропортящиеся продукты здесь хранить нельзя. Это место для соусов, напитков, приправ, специй. На полках с более низкой температурой следует хранить прежде всего скоропортящиеся продукты. Полки «потеплее» оптимально использовать для хранения полуфабрикатов и готовой еды. Овощи и фрукты должны храниться в предназначенном именно для них отсеке холодильника. Не храните в холодильнике продукты, которые в этом не нуждаются, – сохраняйте свободное место для лучшей циркуляции воздуха.

️Соблюдайте сроки хранения продуктов и не делайте излишних запасов.

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