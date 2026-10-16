Прошло заседание рабочей группы по развитию детско-юношеского спорта комиссии Госсовета

16 октября в формате видеоконференцсвязи прошло очередное заседание рабочей группы по развитию детско-юношеского спорта комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Физическая культура и спорт».

Рабочая группа создана в мае 2026 года как рабочий орган комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт». Руководителем группы является министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. В мероприятии приняли участие представители Госдумы РФ, Минспорта России, общероссийских спортивных федераций, руководители региональных органов власти в сфере физической культуры и спорта.

На заседании рассмотрены вопросы:

- обеспечения доступности занятий спортом для детей

- медицинского обеспечения детско-юношеского спорта

- проблемы и перспективы развития врачебно-физкультурной службы

По итогам заседания рабочая группа готовит предложения по выработке и реализации мер государственной политики по проблематике обсужденных вопросов, в том числе с учетом опыта регионов.

Фото: минспорта СО