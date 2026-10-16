В Суходоле прошел 26-й областной юношеский турнир по футболу памяти Льва Яшина

Участниками стали юные футболисты 13-14 лет из Татарстана, Оренбургской и Самарской области. Восемь команд сыграли в группах, а затем определили призеров в серии плей-офф.

Итоговые места:

Сергиевск Сергиевский район

Юность Похвистнево

Спортивная школа №9 (2012 г.р.) Самара

Турнир памяти выдающегося вратаря, обладателя «Золотого мяча» Льва Ивановича Яшина начинался на районном уровне, но в течение нескольких сезонов приобрел широкую популярность. В разные годы на поля суходольских стадионов выходили команды из Самарской, Ульяновской, Оренбургской областей, Татарстана и Санкт-Петербурга, Казахстана и Армении. Гостями соревнований ежегодно становятся ветераны советского и российского футбола.

Фото: Самарская областная федерация футбола/минспорта СО