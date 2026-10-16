В Отрадном открыли «Карьерную точку» для молодёжи

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская область и Краснодарский край укрепляют промышленное партнерство.
Делегация Самарской области продолжает межрегиональную бизнес-миссию
На Московском шоссе в районе поселка Мехзавод, у остановки общественного транспорта «1-й квартал», организован регулируемый пешеходный переход с кнопкой вызова.
На Московском шоссе в Самаре обустроили пешеходный переход с кнопкой
16 октября в формате видеоконференцсвязи прошло очередное заседание рабочей группы по развитию детско-юношеского спорта комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Физическая культура и спорт».
Прошло заседание рабочей группы по развитию детско-юношеского спорта комиссии Госсовета
Выставка откроется 30 октября. Состав выставки: 88 произведений 42 художников: древнерусская иконопись XVI–XVII веков, символизм рубежа XIX–XX веков, авангард 1910–1920-х годов, советский андеграунд 1960–1980-х годов и современное искусство.
Третьяковская галерея в Самаре представит выставку «Воображаемый космос»
Самарская область традиционно входит в число лидеров по развитию отрасли - здесь работает 1242 предприятия или 2,7% от всех машиностроительных МСП страны.
Самарская область в числе регионов-лидеров по числу предприятий в сфере машиностроения
Представители министерства туризма Самарской области совместно с администрацией городского округа Самара осуществили мониторинг хода работ по обустройству туристского кода центра города Самара.
В Самаре реализуется проект по обустройству туристского кода центра города
Операцию провели в рамках международного сотрудничества с участием китайских специалистов и трансфера медицинских технологий.
Московские врачи первыми в России провели трансплантацию спинного мозга
Участниками стали юные футболисты 13-14 лет из Татарстана, Оренбургской и Самарской области.
В Суходоле прошел 26-й областной юношеский турнир по футболу памяти Льва Яшина
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.76
-0.19
EUR 93.77
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
В Самаре в "Заварке" состоится мастер-класс «ЭКОлежанки для ЗООприютов»
В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Отрадном открыли «Карьерную точку» для молодёжи

235
В Отрадном открылась «Карьерная точка» Кадрового центра «Работа России» - площадка, где молодёжь может разобраться в своих интересах и выстроить карьерный маршрут.

В Отрадном открылась «Карьерная точка» Кадрового центра «Работа России» - площадка, где молодёжь может разобраться в своих интересах и выстроить карьерный маршрут. Здесь доступны консультации о востребованных профессиях, помощь в составлении резюме и возможность прямого общения с работодателями.
«Профориентация является ключевым направлением деятельности для молодёжных организаций. Уверена, что дальнейшее сотрудничество и работа "Карьерной точки" позволят подросткам ориентироваться в мире профессий, выбирать именно востребованное направление, чтобы в дальнейшем получить профессию и работать по специальности. Это очень важно», - рассказала директор Дома молодёжных организаций г. Отрадный Татьяна Борисенко.
Для знакомства со специальностями задействованы современные технологии. VR-очки дают возможность участникам попробовать себя в роли представителей разных профессий и понять, насколько им подходит выбранное занятие. 
 «Мне кажется, это очень интересно, потому что, во-первых, это подходит для подростков нашего поколения - что-то нетипичное, интересное, познавательное. А во-вторых, это также прогрессирует наше мышление. Так что очень интересно, мне понравилось», - поделилась мнением участница Диляра Тутарова, ученица 10 класса. 
«Карьерные точки» станут не только местом для консультаций, но и открытой площадкой для общения с молодёжью. Идеи и пожелания участников будут использоваться при совершенствовании региональных программ поддержки молодых специалистов.
«Мы понимаем, что профориентация для молодёжи является основой для построения карьеры. Это главное для того, чтобы карьерный путь начинался правильно. И именно «Карьерные точки», которые мы открываем, направлены на погружение в профессии с чувством вовлечённости в ту или иную отрасль экономики Самарской области», - отметил директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин.
Проект реализуется в рамках программы социально-экономического развития Самарской области. Специализированные пространства продолжат открывать в муниципалитетах региона - следующая «Карьерная точка» появится в Тольятти.
Кадровые центры «Работа России» Самарской области сегодня работают как современные многофункциональные пространства. Здесь жители региона могут получить полный спектр услуг: от подбора вакансий и профессиональной ориентации до переобучения и сопровождения при трудоустройстве. Особое внимание уделяется молодёжи, участникам СВО и членам их семей, а также гражданам, желающим сменить профессию или вернуться на рынок труда после перерыва.
Подробнее об этом можно узнать на сайте «Работа России» или по телефону контакт-центра Кадрового центра «Работа России» Самарской области - 8 (800) 302-15-44.

 

Фото:   минтруд Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре закроют выезд с 5-й просеки на Ново-Садовую
16 октября 2026  11:09
В Самаре закроют выезд с 5-й просеки на Ново-Садовую
384
В Самарской области объявили отбой ракетной опасности
15 октября 2026  14:01
В Самарской области объявили отбой ракетной опасности
742
Сегодня исполняется 140 лет самарскому водопроводу
14 октября 2026  10:18
Сегодня исполняется 140 лет самарскому водопроводу
669
На оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал скорректированную концепцию Парада Памяти, запланированного 7 ноября на площади Куйбышева.
13 октября 2026  17:45
Вячеслав Федорищев поручил обеспечить все необходимые меры безопасности на Параде Памяти
874
Сегодня, 13 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялось мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в
13 октября 2026  15:23
Губернатор Вячеслав Федорищев наградил аграриев Самарской области
876
Весь список