В Отрадном открыли «Карьерную точку» для молодёжи

В Отрадном открылась «Карьерная точка» Кадрового центра «Работа России» - площадка, где молодёжь может разобраться в своих интересах и выстроить карьерный маршрут. Здесь доступны консультации о востребованных профессиях, помощь в составлении резюме и возможность прямого общения с работодателями.

«Профориентация является ключевым направлением деятельности для молодёжных организаций. Уверена, что дальнейшее сотрудничество и работа "Карьерной точки" позволят подросткам ориентироваться в мире профессий, выбирать именно востребованное направление, чтобы в дальнейшем получить профессию и работать по специальности. Это очень важно», - рассказала директор Дома молодёжных организаций г. Отрадный Татьяна Борисенко.

Для знакомства со специальностями задействованы современные технологии. VR-очки дают возможность участникам попробовать себя в роли представителей разных профессий и понять, насколько им подходит выбранное занятие.

«Мне кажется, это очень интересно, потому что, во-первых, это подходит для подростков нашего поколения - что-то нетипичное, интересное, познавательное. А во-вторых, это также прогрессирует наше мышление. Так что очень интересно, мне понравилось», - поделилась мнением участница Диляра Тутарова, ученица 10 класса.

«Карьерные точки» станут не только местом для консультаций, но и открытой площадкой для общения с молодёжью. Идеи и пожелания участников будут использоваться при совершенствовании региональных программ поддержки молодых специалистов.

«Мы понимаем, что профориентация для молодёжи является основой для построения карьеры. Это главное для того, чтобы карьерный путь начинался правильно. И именно «Карьерные точки», которые мы открываем, направлены на погружение в профессии с чувством вовлечённости в ту или иную отрасль экономики Самарской области», - отметил директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин.

Проект реализуется в рамках программы социально-экономического развития Самарской области. Специализированные пространства продолжат открывать в муниципалитетах региона - следующая «Карьерная точка» появится в Тольятти.

Кадровые центры «Работа России» Самарской области сегодня работают как современные многофункциональные пространства. Здесь жители региона могут получить полный спектр услуг: от подбора вакансий и профессиональной ориентации до переобучения и сопровождения при трудоустройстве. Особое внимание уделяется молодёжи, участникам СВО и членам их семей, а также гражданам, желающим сменить профессию или вернуться на рынок труда после перерыва.

Подробнее об этом можно узнать на сайте «Работа России» или по телефону контакт-центра Кадрового центра «Работа России» Самарской области - 8 (800) 302-15-44.

Фото: минтруд Самарской области