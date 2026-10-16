«Лучшие цифровые решения по охране труда»: ЭРМ КОТ - победитель Всероссийского конкурса Минтруда 

Платформа ЭРМ КОТ заняла первое место во Всероссийском конкурсе Минтруда России «Лучшие цифровые решения по охране труда» в номинации «Лучшие цифровые решения по учёту, анализу данных и автоматизации процессов системы управления охраной труда». Награду от имени компании получил директор Андрей Шопин.

Победа на федеральном уровне подтверждает высокий уровень и зрелость продукта, объединяющего ключевые процессы производственной безопасности в единой цифровой среде.

Конкурс «Лучшие цифровые решения по охране труда» направлен на развитие цифровизации охраны труда и продвижение современных ИТ-решений в этой сфере. Участники - российские компании и разработчики, обладающие правами на представляемые продукты. По каждой номинации определяются победитель, серебряный и бронзовый призёры.

Церемония награждения победителей конкурса состоялась в рамках Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ-2026).

«Сейчас специалисты по охране труда перегружены. В частности, они проводят много времени в кабинетах, занимаясь бумажной работой. Мы должны помочь специалистам освободиться от рутины, чтобы они могли дойти до своих площадок. Поэтому основное назначение ЭРМ КОТ - повысить эффективность их работы, вернуть им потерянное время», - рассказал директор ООО «СМС - информационные технологии» (разработчик ЭРМ КОТ) Андрей Шопин.

Он также отметил, что производственная безопасность не может быть достигнута только силами специалистов по охране труда. Она - результат слаженной работы линейных руководителей, топ-менеджеров, проектных команд и всех сотрудников. ЭРМ КОТ даёт единое рабочее пространство для совместной работы и позволяет обеспечить быстрый обмен информацией и прозрачный контроль над поручениями. Именно поэтому платформа востребована в ведущих компаниях ритейла, металлургии, фармацевтики и других отраслей.

Платформа связывает данные и участников процессов - специалистов по охране труда и промышленной безопасности, линейных руководителей, HR, подрядчиков и руководство предприятий. Это позволяет контролировать соблюдение требований, своевременно выявлять нарушения, отслеживать их устранение и получать целостную картину состояния безопасности на предприятии.

Победа платформы во Всероссийском конкурсе Минтруда - подтверждение качества и зрелости ЭРМ КОТ как комплексного продукта для управления производственной безопасностью. Это высокая оценка проделанной работы и одновременно стимул двигаться дальше - развивать платформу, расширять её возможности и создавать новые инструменты для повышения безопасности на предприятиях.

Фото: минтруд Самарской области