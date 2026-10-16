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В регионе завершено благоустройство 200 общественных территорий

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В Самарской области завершается масштабная работа по благоустройству городской среды по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В 2026 году планируется благоустроить 131 общественную и 102 дворовые территории.

В Самарской области завершается масштабная работа по благоустройству городской среды по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В 2026 году планируется благоустроить 131 общественную и 102 дворовые территории. На текущий момент обновлено 200 объектов.
В рамках благоустройства общественных пространств ведется реновация парков и скверов. В этом году было запланировано преобразить 27 площадок. 
Так, уже в полном объеме проведены работы по благоустройству 24 парков и скверов в соответствии с запланированными этапами реконструкции.
Работы уже завершены:
- парк «Воронежские озера» (4-й этап) в Самаре;
- сквер 9-го квартала (бульвар Туполева) в Тольятти;
- сквер между школой № 13 и д. 5 по улице Репина;
- сквер по улице Мира от д. 167 до д. 3 по ул. Мичурина;
- парки «Юбилейный» (5-й этап) и «Дружба» по ул. Комсомольской (4-й этап) в Похвистневе;
- сквер по ул. Дзержинского д. 33-44 в Сызрани;
- сквер имени Высоцкого по улице Луговцева в Безенчуке (1-й этап);
- парк «Народное единство» (3-й этап) на железнодорожной станции Звезда;
- сквер «Молодежный» (3-й этап) в поселке Осинки;
- сквер им. С. Саровского по улице Зинченко в поселке Глушицкий;
- парк по ул. Нагорной (2-й этап) и сквер по переулку Чапаевскому в Исаклах;
- парк «Молодежный» по улице Советской (3-й этап) в селе Новое Усманово;
- парк искусств по улице Школьной (3-й этап) в селе Георгиевка;
- парк по улице Московской (2-й этап) в селе Кинель-Черкассы;
- парк Победы в селе Красноармейском;
- парковая зона (9-й этап) в поселке Суходол;
- парк Космонавтов в селе Хворостянка;
- сквер «Рябинушка» (2-й микрорайон) в селе Челны-Вершины;
- сквер «Хранители мира» (2-й этап) в селе Новый Сарбай;
- уличная концертная площадка в парке Памяти по улице Центральной в селе Надеждино;
- парк по улице Советской в селе Алькино;
- сквер по улице Центральная Усадьба в селе Савруха.
На завершающей стадии 3 объекта.
Парки и скверы являются частью общественной инфраструктуры, где жители городов и сел могут отдохнуть на свежем воздухе, позаниматься спортом, комфортно провести время с близкими и друзьями. Современное благоустройство парковых зон учитывает потребности разных возрастных групп, в том числе маломобильных, позволяя грамотно сочетать тихие места для отдыха и прогулок и площадки для активного досуга. Благоустроенные пространства заметно улучшают качество жизни в населенных пунктах губернии, становясь точками притяжения для их жителей.
«Уверен, что жители уже смогли оценить знакомые места в новом качестве, тем более что сами принимали участие в выборе пространств для первоочередного благоустройства», - почеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях. 
 Напомним, что благоустройство общественных территорий в Самарской области стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализация которого ведётся с привлечением средств федерального и регионального бюджетов. Общественные пространства выбраны жителями региона по итогам онлайн-голосования на портале Госуслуг в 2025 году.

 

Фото:    министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

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