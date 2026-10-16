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Московские врачи первыми в России провели трансплантацию спинного мозга

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Операцию провели в рамках международного сотрудничества с участием китайских специалистов и трансфера медицинских технологий.

Об этом 16 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин, пишут "Известия".

«Уникальное хирургическое вмешательство, которое длилось 12 часов, выполнено в Институте скорой помощи имени Склифосовского», — написал он в мессенджере «Макс».

По его словам, операция дала шанс на восстановление пациенту, которому угрожала полная потеря подвижности. В настоящее время его состояние оценивается как хорошее. Собянин отметил, что операция стала продолжением столичного проекта по трансплантации верхних конечностей.

Он также отметил, что операцию провели в рамках международного сотрудничества с участием китайских специалистов и трансфера медицинских технологий. Мэр подчеркнул, что московская система здравоохранения продолжает внедрять передовые методы лечения, опираясь в том числе на опыт зарубежных коллег.

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Здравоохранение
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