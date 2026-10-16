В Самаре реализуется проект по обустройству туристского кода центра города

Представители министерства туризма Самарской области совместно с администрацией городского округа Самара осуществили мониторинг хода работ по обустройству туристского кода центра города Самара.

Работы направлены на создание современного туристического пространства в исторической части города по концепции «Живая история: Князь Засекин и врата в Дикое поле».

На сегодняшний день на площадке осуществляется монтаж ремесленных лавок. Кроме того, запланированы работы по формированию уникального иммерсивного пространства, где экскурсанты смогут окунуться в эпоху основания крепости, пообщаться с цифровым двойником князя Засекина на базе голосового искусственного интеллекта, увидеть город сквозь призму виртуальной реальности.

Третий этап работ по обустройству туристского кода центра города реализуются в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Фото: министерство туризма Самарской области