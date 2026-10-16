Самарская область в числе регионов-лидеров по числу предприятий в сфере машиностроения

Регион традиционно входит в число лидеров по развитию отрасли - здесь работает 1242 предприятия или 2,7% от всех машиностроительных МСП страны.



В Самарской области, как и в целом по стране, преобладают предприятия общего машиностроения.



Значительная часть бизнеса производит:

электронные и оптические изделия

электрооборудование и др.



В 2026 году машиностроительные МСП всей страны получили 27 млрд рублей льготного финансирования, из них 8 млрд рублей - под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП.

Фото: Минэкономразвития Самарской области