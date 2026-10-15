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Онищенко: проведение вакцинации от гриппа необходимо ускорить

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Онищенко: проведение вакцинации от гриппа необходимо ускорить

Вакцинацию против гриппа в России нужно проводить в ускоренном темпе из-за грядущего массового периода ОРВИ. Об этом ТАСС сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Сейчас начнется резкое похолодание, значит, люди будут болеть, и вопрос вакцинации будет затруднен. Поэтому надо более организованно и ускоренно проводить вакцинацию", — считает Онищенко.

Ранее эксперты рассказали, что пик заболеваемости гриппом придется на декабрь-январь. Всему виной праздники, поездки и возвращение в школы детей после каникул.

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