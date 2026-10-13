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В детской поликлинике Октябрьского района пациенты проходят исследования на новом рентген-аппарате

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Новый рентгенодиагностический комплекс работает в поликлинике Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Новый рентгенодиагностический комплекс работает в поликлинике Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Рентген-аппарат заработал в июне этого года в день открытия поликлиники. За это время исследования прошли более 1500 юных пациентов.

«Рентгенодиагностический комплекс позволяет проводить широкий спектр исследований — как рентгенографических, так и рентгеноскопических. Аппарат обеспечивает точность постановки диагноза, высокое качество и информативность исследований. Все снимки, сделанные с его помощью, сразу попадают в электронный архив "Комета". Снимки можем делать полипозиционно», – рассказала заведующая отделением лучевой диагностики, врач-рентгенолог Татьяна Прокудина.

Ранее диагностическое оборудование отсутствовало в поликлинических отделениях больницы и пациентам приходилось посещать стационарное отделение, чтобы сделать рентген или УЗИ.

Благодаря мероприятиям национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина, а также при поддержке регионального Правительства в медучреждениях региона продолжается обновление оборудования.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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