В Большеглушицком районе завершается строительство нового ФАПа

В Самарской области продолжается модернизация первичного звена. В поселке Малороссийский близится к завершению возведение нового модульного фельдшерско-акушерского пункта. Строительная готовность объекта на данный момент составляет 80%. Сейчас выполняется внутренняя отделка помещений.

«Завершить работы планируют в этом году. Сейчас медицинская помощь жителям оказывается в приспособленном помещении. В поселке проживает 120 человек. В ближайшее время жители будут получать помощь в современных, комфортных условиях», - отметила главный врач Большеглушицкой районной больницы Татьяна Бобошко.

Медицинское оборудование уже поставлено в полном объеме. Его установят, когда завершатся отделочные работы. После получения лицензии ФАП начнёт принимать пациентов.

Обновление объектов здравоохранения в сельской местности проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО