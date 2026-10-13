Запуск отопительного сезона в регионе выходит на финишную прямую

На оперативном совещании Правительства губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заслушал доклады о ходе запуска отопительного сезона. Глава региона поручил руководителям муниципалитетов держать подключение объектов на личном ежедневном контроле, оперативно реагировать на обращения жителей и своевременно сообщать о возникающих проблемах.

По данным, представленным на совещании главой министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Виталием Брижанем, отопительный сезон начался во всех 37 муниципальных образованиях региона. В работу запущено 97% котельных, теплоноситель подан на 19 991 объект. Подключено 74% многоквартирных домов, 89% объектов образования и 91% объектов здравоохранения, социальной поддержки и культуры.

В первую очередь подача тепла осуществляется в социальные учреждения и на объекты с круглосуточным пребыванием людей. Информация о фактическом подключении собирается по всем муниципалитетам области и поступает в Правительство региона дважды в день.

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что сведения муниципалитетов, управляющих компаний и системы ЦУР должны быть синхронизированы. «Я прошу по каждому объекту, где возникают проблемы с подачей тепла, не врать, не скрывать информацию. Чем быстрее мы о ней узнаем, тем быстрее мы ситуацию можем поправить», — заявил глава региона.

Если муниципалитет не может самостоятельно решить вопрос, поручено оперативно подключать дополнительные силы и региональные ресурсы.