В САТОБ состоится публичная читка пьесы «Я убил царя» с театром «Город»

В этот четверг, 15 рктября, состоится публичная читка пьесы «Я убил царя» екатеринбуржского драматурга Олега Богаева. Это не документальная хроника о расстреле царской семьи, а художественное исследование того, как трагедия влияет на сознание и совесть людей, причастных к ней.



В пьесе переплетаются материалы следствий и допросов с мифами и слухами, заполонившими Екатеринбург в 1918 году. На стыке правды и вымысла становится отчетливо видно, как трагедию восприняли исполнители, жертвы, простые граждане и современные исследователи.



Где-то вне времени и пространства начинается суд. Перед невидимым трибуналом дают показания все, кто причастен к трагедии в Ипатьевском доме: уборщица, водитель, кадеты, хозяин поместья, мёртвый палач и даже пудель Джой, питомец цесаревича Алексея. И каждый из них даст ответы на два вопроса: «что вы делали в ту ночь?» и «а вам их не жалко?»



15 октября, 18:30

Проспект Ленина 14а | Конференц-зал

Вход свободный, 16+

Фото: пресс-служба СОУНБ