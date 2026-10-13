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Госфонд «Защитники Отечества» расширяет программы соцадаптации и ресоциализации ветеранов СВО

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Государственный фонд «Защитники Отечества» продолжает комплексную работу по возвращению участников СВО к полноценной мирной жизни.

Государственный фонд «Защитники Отечества» продолжает комплексную работу по возвращению участников СВО к полноценной мирной жизни. 
Совместно с партнерами и ответственными органами власти фонд развивает многоуровневую систему поддержки, которая охватывает весь путь ресоциализации – от оформления документов и получения мер социальной помощи до медицинской и психологической реабилитации, обеспечения современными техническими средствами реабилитации, трудоустройства и социальной интеграции. 
«В рамках социальной адаптации ветеранов СВО Государственный фонд «Защитники Отечества» создает все необходимые условия, чтобы наши герои могли как можно быстрее вернуться к активной и полноценной жизни, восстановить социальные связи, открыть для себя новые возможности для реализации. Наша работа строится на индивидуальном подходе – с учетом жизненной ситуации каждого ветерана, его потребностей и целей. Особое внимание уделяем родным наших защитников. Близкие часто становятся опорой для героев на пути возвращения к мирной жизни, поэтому мы также обеспечиваем комплексное сопровождение членов семей участников СВО и помогаем решать возникающие вопросы», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Восстановление здоровья и получение необходимой медицинской помощи – важное условие успешной социальной адаптации ветеранов СВО. С начала работы фонда углубленную диспансеризацию прошли более 3 700 ветеранов СВО, из них более 700 получили санаторно-курортное лечение. 
После возвращения к мирной жизни человек может столкнуться с необходимостью адаптироваться к изменившимся обстоятельствам, восстановить отношения с близкими, выстроить новые жизненные ориентиры и справиться с пережитым опытом. Поэтому Государственный фонд «Защитники Отечества» уделяет особое внимание психолого-психотерапевтической помощи – как ветеранам, так и членам их семей. 
Такую поддержку в филиале фонда за 3,5 года получили более 5200 человек. На базе филиала работает 2 медицинских психолога. 
Ветеранов СВО с инвалидностью фонд обеспечивает необходимыми техническими средствами реабилитации и адаптации. На сегодняшний день защитникам передано более 100 ТСР. 
Отдельное направление работы – создание возможностей для занятий адаптивным спортом. Фонд обеспечивает ветеранов необходимыми протезами, экипировкой и снаряжением, адаптивной одеждой для занятий спортом, создает возможности для тренировок. На сегодняшний день различными видами адаптивного спорта уже занимаются более 300 ветеранов с инвалидностью.
Что касается адаптивной одежды, то она разрабатывается с учетом особенностей здоровья и повседневных потребностей людей. Каждый ветеран получает три комплекта одежды: летний, зимний и демисезонный. Все заявки рассматриваются индивидуально, чтобы подобрать наиболее подходящие модели. Уже выдано более 50 комплектов.
Государственный фонд «Защитники Отечества» реализует программу по адаптации жилья под нужды ветеранов с ограниченными возможностями здоровья. Всего за время работы фонда по Самарской области было адаптировано  свыше 130 жилых помещений.                                                                                                                                                                                                                                                  
В рамках этой меры поддержки для ветеранов СВО адаптируют рабочие места для дистанционного обучения и работы. Также фонд взаимодействует с муниципальными органами власти для обустройства придомовых территорий и мест общего пользования в многоквартирных домах.
Важнейшим этапом полноценной ресоциализации защитников является обучение, переобучение и последующее трудоустройство. Самарская область входит в ТОП-5 лидеров по трудоустройству, более 80% вернувшихся ветеранов успешно трудоустроены. Социальные координаторы обеспечивают персональное сопровождение защитников на всех этапах трудоустройства.
Особое внимание уделяется созданию возможностей для тех, кто хочет реализовать себя в рабочих профессиях. При поддержке фонда ветераны СВО участвуют в чемпионатах по профессиональному мастерству «Абилимпикс». 
Среди участников – Александр Тарабаров, дважды представлявший Самарскую область в компетенции «Слесарное дело» и «Мебельщик». С конца 2022 по 2024 год принимал непосредственное участие в боевых действиях в составе артиллерийского подразделения. В ходе выполнения боевых задач получил тяжёлое ранение, повлекшее ампутацию правой ноги на уровне верхней трети бедра. Участие в «Абилимпиксе» ветеран воспринял прежде всего как возможность восстановиться и вернуться к активной жизни:
«Чемпионат для меня – это возможность показать, что возраст и обстоятельства не мешают делать работу красиво и честно», – отметил ветеран Александр Тарабаров.
Для желающих открыть собственное дело доступны различные меры государственной поддержки, включая социальный контракт на открытие и развитие бизнеса. В этом году более 250 ветеранов и членов их семей получили такую поддержку. 
Кроме того, одним из инструментов социальной адаптации является вовлечение героев в культурную и общественную деятельность. В рамках сотрудничества с Министерством культуры Самарской области предусмотрена возможность бесплатного посещения государственных учреждений культуры. С данным региональным ведомством заключено соглашение и налажено эффективное взаимодействие.
Также фонд интегрирует защитников в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Более 500 ветеранов принимают участие в общественно-патриотических мероприятиях. Спорт, культура, увековечение памяти павших героев – ключевые направления деятельности фонда «Защитники Отечества».

 

Фото предоставлены самарским филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества»

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