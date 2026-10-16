Третьяковская галерея в Самаре представит выставку «Воображаемый космос»

Выставка откроется 30 октября. Состав выставки: 88 произведений 42 художников: древнерусская иконопись XVI–XVII веков, символизм рубежа XIX–XX веков, авангард 1910–1920-х годов, советский андеграунд 1960–1980-х годов и современное искусство. (0+)

Она осмысляет космос как пространство образов, где вступают в диалог произведения русского искусства разных эпох. Восхождение человека из тесной наличной реальности к звёздам как образу утраченного и недосягаемого рая — центральный сюжет выставки.

Он отсылает к философским идеям русского космизма, в лице Николая Фёдорова, провозгласившего космос поприщем Общего Дела человечества, призванного победить смерть и заселить Вселенную. Зрителю предлагается проследить путь русского искусства от священного трепета перед бесконечностью к мечте о её покорении, а затем — к представлению о человеке как одной из форм жизни и сознания, сосуществующей с другими на равных.

Участники выставки: Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный центральный музей кино, Мемориальный музей космонавтики, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева, Музей AZ Галерея Fabula, Собрание Антона Козлова, Собрание Иветы и Тамаза Манашеровых, Собрание Татьяны Плаховой.

Специально для каждого зала выставки была написана авторская музыка, подготовлена отдельная лекционная программа и серия мастер-классов и занятий. Погрузиться в космическое пространство помогут ИИ-технологии Сбера. Специально для экспозиции разработан ИИ-гид на базе нейросети ГигаЧат, который будет сопровождать посетителей во время осмотра экспозиции.

ИИ-гид поможет расшифровать смыслы, которые художники заложили в произведения, объяснит значение деталей, цветовых решений, аллегорий и знаков в работах, представленных на выставке.

Михаил Савченко, директор Третьяковской галереи в Самаре: «Космос в этой выставке — это не буквально далёкие планеты или история их освоения. Это прежде всего пространство человеческого воображения и попытка понять своё место в мире, во Вселенной. Здесь особенно важен наш принцип: в филиале, на наших выставках мы показываем рядом искусство разных эпох — и современное, и классическое, от древнерусской иконописи до современного искусства. И здесь мы как раз видим, как менялись эпохи, художники, представления человека о мире. Но само постоянное стремление выйти за пределы привычного, представить невозможное и заглянуть дальше того, что нам известно, всегда остаётся с человеком».

Фото: минкульт СО