На Московском шоссе в Самаре обустроили пешеходный переход с кнопкой

На Московском шоссе в районе поселка Мехзавод, у остановки общественного транспорта «1-й квартал», организован регулируемый пешеходный переход с кнопкой вызова.

Теперь для того чтобы перейти дорогу, необходимо нажать на кнопку, расположенную на опоре около перехода. После нажатия загорится зеленый сигнал для пешеходов.

Это решение реализовано в целях повышения безопасности дорожного движения. Новый регулируемый переход призван упорядочить движение и снизить риски наезда на пешеходов.

Кроме того, оптимизирован и транспортный поток: пешеходная фаза не будет включаться при отсутствии пешеходов, что позволяет сократить неоправданные простои транспортных средств. Водители быстрее проезжают этот участок, а пешеходы получают зеленый свет ровно тогда, когда он им нужен, сообщили в минтрансе СО.

Фото: минтранс СО