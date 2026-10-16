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Делегация Самарской области продолжает межрегиональную бизнес-миссию

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Самарская область и Краснодарский край укрепляют промышленное партнерство.

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева делегация Самарской области во главе с министром промышленности и торговли региона Денисом Гурковым продолжает межрегиональную бизнес-миссию. На этот раз стратегической точкой на карте визитов стал Краснодарский край, сообщает пресс-служба минпромторга Самарской области. 

В Министерстве промышленной политики Кубани состоялась рабочая встреча с главой ведомства Дмитрием Хмелько и представителями реального сектора экономики края.

Главные темы переговоров:
Развитие промышленной кооперации и замещение импорта;
Взаимодействие в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), где оба региона обладают мощными компетенциями;
Обмен опытом в создании промышленной инфраструктуры.

В рамках деловой программы самарские предприятия провели серию прямых B2B-встреч с кубанскими партнерами. Обсуждались поставки автокомпонентов, экологического оборудования и строительных материалов.

Денис Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области:
«Краснодарский край — стратегически важный партнер Самарской области. Наша цель — перевести межрегиональный диалог в плоскость реальных контрактов и долгосрочной кооперации. Укрепление прямых связей между промышленными центрами — ключевое условие технологического суверенитета страны. Уверен, что прошедшие переговоры станут надежным фундаментом для реализации амбициозных совместных проектов».

 

Фото:   Минпромторг Самарской области

Теги: Самара

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