Шедевры из Тульского музея изобразительных искусств представят в Самаре

23 октября 2026 года в Самарском областном художественном музее начнёт работу выставка «Западноевропейское искусство XVII-XIX веков» из собрания Тульского музея изобразительных искусств. Экспозиция познакомит посетителей с произведениями европейских художественных школ XVII–XIX веков и позволит проследить разнообразие жанров, сюжетов и творческих традиций европейской живописи.

Выставка объединит произведения мастеров Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии и Польши. Живописные полотна, скульптура и предметы декоративно-прикладного искусства представят разные стороны европейской художественной культуры – от пасторальных пейзажей и бытовых сцен до религиозных композиций, натюрмортов и портретов.

История коллекции западноевропейского искусства Тульского музея изобразительных искусств тесно связана с дворянскими усадьбами Тульской губернии. Значительную часть собрания составили произведения, поступившие из имений Бобринских, Олсуфьевых, Гагариных, Голицыных, Урусовых, Волконских и других представителей дворянских фамилий. Несмотря на сравнительно небольшой объём, коллекция отличается жанровым разнообразием и позволяет познакомиться с произведениями художников, чьё творчество в российских музейных собраниях представлено нечасто.

Среди экспонатов – «Пейзаж со стадом» голландского живописца Николаса Берхема, «Пейзаж с замком» немецкого мастера Освальда Ахенбаха, «Ночной пейзаж» польского художника ВинцентиДмоховского и «Рыбки» Якоба Гиллига. Эти работы демонстрируют различные подходы европейских мастеров к изображению природы и повседневной жизни. Особое место занимают произведения, раскрывающие интерес художников к театральным эффектам освещения, выразительности бытовых сцен и символическому языку натюрморта.

Религиозную живопись представят композиция «Обручение Марии с Иосифом» итальянского художника Доменико Корви и произведение неизвестного художника «Мадонна с младенцем Христом и Иоанном Крестителем». Среди жанровых картин выделяются «Ярмарочный театр» (копия с картины немецкого художника Теодора Хоземанна), «У постели больной матери» Феликса Шлезингера и «Итальянская площадь» фламандского живописца Яна Миля. Эти произведения позволяют увидеть, насколько широк был круг сюжетов европейского искусства – от семейной жизни и городских сцен до библейских историй и идеализированных пейзажей.

Живописную часть дополнят образцы скульптуры, в том числе бронзовые работы французских мастеров Поля Жозефа РаймонаГайрара, Пьера Жюля Мена и Теодора Жозефа-Наполеона Жака. Экспозицию также украсят предметы декоративно-прикладного искусства: изделия из фарфора и цветного стекла, каминные и кабинетные часы, а также бульотки – старинные водогрейные сосуды, служившие для поддержания температуры горячей воды во время продолжительных чаепитий.

Выставка «Западноевропейское искусство XVII-XIX веков» станет важной и практической возможностью увидеть произведения из собрания Тульского музея изобразительных искусств (филиала ГУК ТО «Тульское музейное объединение») в Самаре и открыть для себя многообразие европейской художественной традиции, в которой соединяются мастерство, историческая память, повседневные сюжеты и представления разных эпох о красоте.

Выставка начинает свою работу 23 октября 2026 года в Самарском областном художественном музее, с 10-00. Стоимость билета 300 рублей, льготного 150 рублей.