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Женщинам больше нужен полис ДМС, мужчинам — КАСКО

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Женщинам больше нужен полис ДМС, мужчинам — КАСКО

Женщины больше мужчин заинтересованы в полисах ДМС и страховании от несчастных случаев, мужчины чаще россиянок делают выбор в пользу КАСКО и ипотечного страхования. В опросе технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob, страховых компаний «Ингосстрах» и «Ингосстрах-Жизнь» приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Если бы у россиян была возможность выбрать два страховых продукта в свой компенсационный пакет от компании, 40% опрошенных предпочли бы полис ДМС. На втором месте — страхование от несчастных случаев и болезней (26%), на третьем — страхование жизни (20%).
 

«Неудивительно, что страхование жизни входит в топ-3 наиболее часто выбираемых видов страхования в составе компенсационного пакета при трудоустройстве: доля страхования жизни в совокупном объеме страхового рынка по итогам 6 месяцев 2026 г. составляет более 50%, но это не единственный фактор. Рынок страхования жизни молодеет: доля клиентов в возрасте до 40 лет в портфеле «Ингосстрах-Жизнь» составляет 28,2%.

Стоит отметить, что трансформировалось и восприятие страхования жизни. Современный клиент в первую очередь приходит за решением и реализацией абсолютно конкретных стратегических и финансовых целей: формирование финансовой подушки безопасности, накопление на образование ребенка, обеспечение капитала к определенному сроку, его защита от спонтанных трат и экономических колебаний, надежная защита семьи при любых обстоятельствах, даже самых непредвиденных. Платформа страхования жизни является тем самым логичным долгосрочным решением», — прокомментировал генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.


19% респондентов включили бы в свой пакет C&B страхование квартиры, дома и другого имущества, а также ответственности перед соседями, 15% — накопительное страхование жизни. Далее следуют КАСКО (9% голосов), страхование путешественников и полис, защищающий от киберрисков (по 5%). Замыкают список страхование ипотеки (4%), расширенный ДМС для спортсменов (3%), ветеринарная страховка для питомцев (2%) и страхование на случай отмены поездок (1%).

Женщины чаще отдают предпочтение ДМС (43% против 37% среди мужчин), страхованию от несчастных случаев (29% против 23%), накопительному страхованию жизни (18% против 12%) и страхованию путешественников (7% против 3%). Мужчины же чаще выбирают КАСКО (11% против 7% среди россиянок) и страхование ипотеки (6% против 3%).
 

Как отметила директор департамента медицинского страхования «Ингосстраха» Анастасия Скурихина, «более высокий интерес женщин к ДМС по сравнению с мужчинами может быть связан в том числе с различиями в подходе к заботе о здоровье. Женщины в среднем чаще обращаются за медицинской помощью, внимательнее относятся к профилактике и чаще проходят обследования на ранних этапах заболеваний, тогда как мужчины нередко откладывают визит к врачу до появления выраженных симптомов.

Эту тенденцию подтверждают и наши контрагенты, проводящие дистанционный мониторинг здоровья. Женщины, как правило, более дисциплинированно передают данные для оценки состояния здоровья и контроля лечения: регулярно вносят показатели в приложения, используют подключенные устройства для измерения, например, артериального давления, и выполняют рекомендованные обследования.

Такое отношение к профилактике заболеваний и своевременное обращение за медицинской помощью может отражаться и на долгосрочных показателях здоровья, в частности на продолжительности жизни».


Молодежь до 35 лет активнее предпочитает страхование при занятиях спортом (4%), а вот страхование квартиры или КАСКО интересует их меньше. Россияне 35—45 лет чаще выбирают КАСКО (10%) и страхование недвижимости (22%). Граждан 45+ больше привлекает страховка от несчастных случаев (31%) и накопительное страхование жизни (18%).

Участники опроса с высшим образованием чаще выбирают ДМС (45% против 31% респондентов со средним профессиональным), страхование имущества (22% против 12%) и КАСКО (11% против 6%). Обладателям среднего профессионального образования больше нужны страхование от несчастных случаев (31% против 25% среди опрошенных с высшим образованием) и накопительное страхование жизни (20% против 16%).

Респонденты с доходом до 100 тысяч рублей чаще выбирают страхование от несчастных случаев (29%) и накопительное страхование жизни (19%), чем те, кто зарабатывает больше. Каждый четвертый опрошенный (24%) с зарплатой от 100 до 150 тысяч обязательно включил бы в компенсационный пакет страхование недвижимости. Россияне с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц чаще соотечественников с меньшим уровнем доходов заинтересованы в страховании путешественников (7%).


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 389
Время проведения: 23 сентября — 1 октября 2026 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: Опрос

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