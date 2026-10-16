В самарской транспортной полиции подвели итоги работы за 9 месяцев

В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте прошло расширенное совещание, на котором подвели итоги работы за 9 месяцев 2026 года.

В работе совещания приняли участие начальник штаба УТ МВД России по ПФО в режиме видеоконференцсвязи, временно исполняющий обязанности начальника Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, Куйбышевский транспортный прокурор, председатель Общественного совета при Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте, заместители начальника линейного управления, а также руководители служб и подразделений.

За 9 месяцев 2026 года на территории оперативного обслуживания Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано более 4000 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях. Снизилось количество совершенных преступлений. За отчетный период раскрыто около 200 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 193 лица.

В структуре преступности преобладают преступления в сфере экономики, незаконного оборота наркотиков, незаконного вылова водных биоресурсов. На территории оперативного обслуживания линейного управления снизилось количество краж на 44 %.

За отчетный период увеличилось количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на 8% и составило 77 фактов, из которых больше половины связаны со сбытом. Из незаконного оборота изъято около 20 килограммов наркотиков.

Сотрудниками «водной» полиции совместно с сотрудниками Управления Росгвардии по Самарской области и Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства за текущий период 2026 года пресечено 474 факта браконьерства, из них возбуждено 54 уголовных дела, составлено 420 административных протоколов.

По итогам 9 месяцев на 8% снизилось количество выявленных административных правонарушений и составило более 6700 фактов. Наложено административных штрафов на сумму около 3 600 000 рублей, взыскано более 95% .

В отношении иностранных граждан составлено более 219 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства, вынесено 137 запретов на въезд на территорию Российской Федерации.

В ходе совещания участники обсудили существующие недостатки в работе, выяснили причины их возникновения и определили пути их устранения.

По итогу оперативного совещания руководством были определены задачи на предстоящий период.