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Искусственный интеллект начал выявлять питбайкеров на дорогах Самарской области

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Искусственный интеллект начал выявлять питбайкеров на дорогах Самарской области

Российский разработчик и производитель комплексных решений в области ИИ-видеонаблюдения Netvision, дочерняя компания IT-интегратора Netline, запустила сервис по выявлению питбайков на дорогах Самарской области. За три недели работы решения было выявлено более 500 нелегальных поездок на питбайках по дорогам общего пользования в центре Самары.

Сейчас возможность выявления питбайков работает в пилотном режиме и запущена на нескольких камерах в рамках АПК «Безопасный город». Нейросеть анализирует видео с городских камер, выявляет питбайки даже в плотном потоке автомобилей, и передает данные соответствующим службам. ИИ может выявлять сам факт присутствия питбайков, кроссовых мотоциклов и эндуро на дороге, что уже является нарушением – эти транспортные средства можно использовать только на специальных трассах. Также ИИ способен выявить питбайки на пешеходных дорогах.

Питбайки классифицируются как спортивный инвентарь, на котором запрещено выезжать на дороги общего пользования, они не оборудованы зеркалами заднего вида, поворотниками и другими необходимыми атрибутами.

Нейросеть работает в составе комплексной платформы Netvision Micromobility Control, которая позволяет видеть нарушения со всеми средствами индивидуальной мобильности. Так, в Самарской области уже запущен ИИ для выявления нарушений на самокатах и на велосипедах, в том числе и электрических. В рамках платформы доступен динамический дашборд, на котором можно как посмотреть общее количество нарушений в регионе, так и в любой конкретной точке города (например, на каком-то одном наиболее оживленном перекрестке или улице).

«Мы видим высокий спрос у российских регионов на технологию детектирования средств индивидуальной мобильности – благодаря ей на данный момент нельзя выписать штраф, но можно собрать статистику, которая позже поможет аргументированно вводить запрет или ограничение на использование СИМ. Также платформа позволяет выявить наиболее проблемные места, например, точку сбора питбайкеров и, к примеру, усилить физический контроль силами соответствующих служб локально», - отметил генеральный директор Netvision Роман Казаченко.

«Ежедневно мы выявляем нарушения ПДД при использовании средств индивидуальной мобильности. Данные оперативно передаются уполномоченным органам, которые могут максимально гибко реагировать на проблему. За последний месяц на дорогах Самары выявлено более 11 тысяч нарушений у самокатчиков и более 5 тысячи нарушений у велосипедистов. Поэтому системы наблюдения с ИИ, позволяющих автоматизировать работу служб, положительно влияют на весь процесс», - отметил врио министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Быков.

Платформа, созданная российским разработчиком и производителем комплексных решений в области интеллектуального видеонаблюдения, принадлежит IT-интегратору полного цикла Netline, включена в Единый реестр российского ПО и используется для построения систем безопасности на государственных и коммерческих объектах по всей стране. Компания входит в консорциум компаний, который создает инфраструктуру для умных и безопасных городов и выступает как разработчик алгоритмов искусственного интеллекта.

 

 

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