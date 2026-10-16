В Самаре увеличили число спецтехники для содержания парков

Парки Самары подвели промежуточные итоги осеннего содержания своих территорий. С сентября из 11 парков общей площадью свыше 1,5 млн квадратных метров уже вывезли 958 кубометров мусора, смета, листвы и сухих веток. Осеннюю уборку специалисты проводят с использованием спецтехники и сезонных мехинструментов, часть из которых — 33 единицы— приобретена в этом году. Это современные газонокосилки, триммеры, бензопилы, телескопический аккумуляторный кусторез, а также пылесосы и воздуходувы, которые являются альтернативой метел и грабель и ускоряют уборку.



«Осень — один из самых трудоемких сезонов в парковой работе: за короткий срок нужно убрать опавшую листву, ветки после осенней обрезки деревьев и пыль с дорожек, накопившуюся за активный летний сезон. По сути, осенние работы — это и поддержание чистоты территорий, и своего рода подготовка к зиме. Ежедневно задействуем до 78 рабочих по благоустройству и совокупно выводим не менее 15 мини-погрузчиков, тракторов, поливомоечных коммунальных машин, вакуумных пылесосов, тракторов-погрузчиков, а также автогидроподъемник», – рассказал директор МАУ «Парки Самары» Константин Уланов.



Параллельно с осенней уборкой муниципальное учреждение готовится к предстоящей зиме. Для уборки снега в этом году приобретено 8 единиц специализированной техники: снегороторы, бензиновые снегоуборщики и тракторы. Сейчас на территории парка Гагарина тестируется новый всесезонный универсальный трактор МТЗ «Беларус-82.1» с многофункциональным навесным коммунальным оборудованием. Осенью такие машины используются, например, при измельчении обрезанных веток и для перевозки собранного мусора, а зимой благодаря универсальному отвалу - для расчистки снега.



Отдельное внимание в осенне-зимнем графике, по словам Константина Уланова, уделено территориям, обновленным в этом году, в частности, благоустроенной прогулочной зоне в парке «Воронежские озера».



«Территория новая, за ней нужен особенно бережный уход. Мы вручную и механизированно убираем листву, следим за состоянием малых архитектурных форм и озеленением. Задача — сохранить все так, как это выглядело сразу после завершения работ по обновлению общественного пространства, чтобы территория благополучно пережила зиму и порадовала жителей Самары весной, после схода снега», – добавил Константин Уланов.



До зимы в парках Самары продолжат очистку территорий от пыли, грязи и скопления опавшей листвы, уборку спиленных сухих веток, покос газонов, ликвидацию мусора с дорожек и озелененных пространств, помывку тротуаров, лавочек и других малых архитектурных форм, приведение в порядок урн. Кроме того, начальники участков и рабочие парков следят за состоянием водоемов, спортивных и детских площадок, в том числе восполняют песочницы.