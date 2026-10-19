Семье погибшей в результате пожара на 22 Партсъезда перечислили 1 млн рублей

Семье погибшей в результате пожара в жилом доме № 20 по улице 22 Партсъезда перечислили единовременную материальную помощь в размере одного миллиона рублей, сообщили «Самарской газете» в областном правительстве.

Финансовые средства родственникам выделили из резервного фонда Самарской области для преодоления тяжелой жизненной ситуации. Данная выплата носит адресный характер и перечислена в полном объеме.

Напомним, пожар в доме на 22 Партсъезда произошел 14 июня. Предположительно, его причиной стал взрыв газа. В результате происшествия погибли две женщины.