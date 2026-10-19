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Тольяттинец ответит за незаконную передачу банковской карты

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Тольяттинец ответит за незаконную передачу банковской карты

Прокуратура Центрального района города Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 187 УК РФ (передача из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций).

Государственное обвинение представит доказательства того, что в январе 2026 года мужчина передал банковскую карту вместе с данными для доступа к мобильному банку за денежное вознаграждение своему знакомому для последующей передачи неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В последующем с помощью этой карты проведены неправомерные финансовые операции.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.

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