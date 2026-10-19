В Самаре по иску прокуратуры взысканы 715 тысяч рублей, похищенные телефонными мошенниками у пенсионера

Прокуратура Ленинского района г. Самары изучила материалы уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств у жителя областного центра.

Установлено, что в производстве следственного органа находится уголовное дело о хищении у 79-летнего пенсионера денежных средств. Согласно материалам дела, мужчине поступил телефонный звонок, в ходе которого неизвестные лица вынудили его перечислить денежные средства.

В ходе предварительного расследования установлена личность владельца счета, на который поступили похищенные деньги.

В целях защиты прав пенсионера прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с дроппера неосновательного обогащения в размере 715 тысяч рублей.

Исковые требования прокурора удовлетворены. В настоящее время решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.