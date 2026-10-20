Продавцы пожаловались в ФАС на условия участия в акциях Ozon

Союз электронной торговли обратился в ФАС и Минпромторг с просьбой проверить новые условия участия продавцов в маркетинговых акциях Ozon. Поводом стали массовые жалобы селлеров — они утверждают, что потеряли возможность ограничивать количество товара, продаваемого со скидкой. Также появились затруднения с исключением товара из распродаж. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо.

В обращении от 15 октября указано, что новые алгоритмы создают наибольший риск для продавцов, работающих по модели FBO (Fulfillment by Operator), когда продавец передает все логистические задачи платформе. В случае если для селлеров действительно ограничен лимит позиций, весь остаток на складе может быть распродан по сниженной цене, уточняют авторы письма.

Союз просит ФАС проверить, действительно ли продавцы могут управлять участием товаров в акциях, а также оценить действия Ozon на соответствие законам платформы, которые позволяют продавцу в любой момент отозвать согласие на скидку и ограничить число товаров, участвующих в распродаже. При выявлении нарушений объединение просит принять меры.

Представители маркетплейса подтвердили, что с 12 октября перевели управление акциями на единую предельную цену. Повысив ее, продавец автоматически выведет товар из распродажи, уточнили в компании. В Ozon настаивают, что прежние инструменты управления скидками остались неизменными, пишет Коммерсантъ.