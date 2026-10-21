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Самарчанка избила и убила своего возлюбленного

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Самарчанка избила и убила своего возлюбленного

Прокуратура Кировского района г. Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимой 38-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в июне 2026 года между женщиной и ее возлюбленным в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры обвиняемая нанесла мужчине руками и ногами 17 ударов в область головы, туловища и конечностей. Затем она взяла нож и ударила потерпевшего в живот. От полученного ранения мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Теги: Убийство

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