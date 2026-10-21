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В Самарской области завершат триатлонный сезон стартом «Индор: Кубок Самарской области по акватлону в закрытом помещении»

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В Самарской области завершат триатлонный сезон стартом «Индор: Кубок Самарской области по акватлону в закрытом помещении»

25 октября 2026 года в Самаре, в спортивном комплексе «Орбита» (ул. Ново-Вокзальная, 70а), состоятся соревнования по акватлону. Участникам предстоит проплыть дистанцию в 25-метровом бассейне, а затем пройти беговой этап на стадионе.

В зачёте Кубка выступят мужчины и женщины от 18 лет: они проплывут 400 метров и пробегут 3 километра. Для детей 2009–2015 годов рождения проведут отдельные старты вне зачёта Кубка: 200 метров плавания и 1 километр бега.

«Акватлон позволяет завершить сезон ярким стартом и проверить себя сразу в двух дисциплинах. Для нас особенно важно, что в программе есть детские соревнования. Одна из главных задач федерации сегодня — популяризировать триатлон среди детей и юниоров, чтобы в будущем наши спортсмены успешно выступали на российских и международных стартах», — отметил Виктор Комаров, президент Федерации триатлона Самарской области.

Победителей и призёров наградят в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин, а также во взрослых возрастных и детских категориях.

Стартовые пакеты будут выдавать 24 октября с 10:00 до 18:00 в магазине «Велоспорт» (Самара, ул. Молодогвардейская, 146а, 1-й этаж). В день соревнований, 25 октября с 8:00 до 8:50, получить пакет можно будет на стадионе спортивного комплекса «Орбита» (ул. Ново-Вокзальная, 70а).

Организатор соревнований — Федерация триатлона Самарской области при поддержке администрации городского округа Самара и министерства спорта Самарской области.

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