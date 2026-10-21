Взыскивать долги за коммуналку станут быстрее

С октября 2026 года взыскание долгов за услуги ЖКХ переходит в режим цифрового ускорения. Они смогут быстрее попадать в исполнительное производство благодаря сквозной интеграции ГИС ЖКХ, портала госуслуг и службы судебных приставов. Юрист Сергей Гаврюшкин рассказал URA.RU, как владелец жилья узнает о долге и при каких обстоятельствах его смогут списать.

Сегодня закон не предусматривает единой минимальной суммы долга, при которой управляющая компания или ресурсоснабжающая организация (РСО) вправе обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности.

«Они имеют право обратиться к мировым судьям с заявлением о вынесении судебного приказа с требованием взыскать долг за услуги ЖКХ, капитальный ремонт и содержание общего имущества в многоквартирном доме, если размер указанной задолженности не превышает 500 тысяч рублей», — пояснил Сергей Гаврюшкин.

Он уточнил, что это не означает автоматического списания денег со счета: судебный приказ должен быть выдан мировым судьей, вступить в законную силу, а затем предъявлен к исполнению в службу судебных приставов. Но должник имеет право отменить такой судебный приказ. Для этого в течение 10 дней нужно направить в суд возражения.

При подготовке документов для подачи заявления о взыскании долга в суд, УК или РСО обязаны направить его копию собственнику. А в суд предоставить доказательства такого направления, уточнил юрист. После вынесения судебного приказа мировой судья в течении пяти дней направляет копию судебного приказа должнику.

«Кроме того, сведения о наличии задолженности размещаются в платежных документах и личном кабинете собственника, если таковой имеется. Однако наличие квитанции не заменяет отдельную процедуру предупреждения, если исполнитель собирается ограничить или приостановить коммунальную услугу», — сообщил Сергей Гаврюшкин.

Юрист напомнил, что судебный приказ — это судебный акт и одновременно исполнительный документ, который может стать основанием для взыскания и списания денег со счета должника.

Значит возможность сделать это появляется при наличии вынесенного и вступившего в законную силу судебного приказа (если должник не обратился с заявлением об отмене). Информация о судебных приказах в режиме реального времени передается в банки, что позволяет приставам практически мгновенно накладывать арест на счета.

«Если денег на счете должника недостаточно для полного погашения долга, это не означает, что исполнительное производство прекращается. Исполнение продолжается по мере поступления денег на счет до полного исполнения требования, либо до прекращения его исполнения», — добавил Сергей Гаврюшкин.

Эксперт перечислил меры при взыскании долга по ЖКХ: обращение взыскания на имущество должника, в том числе на деньги и ценные бумаги; обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником от работодателя; наложение ареста на имущество должника. Также судебный пристав- исполнитель устанавливать временные ограничения на выезд должника из России.