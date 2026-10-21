Черногория уведомила о введении визового режима для граждан России с 1 ноября

Власти Черногории официально уведомили Российскую Федерацию о введении визового режима для российских граждан с 1 ноября. Об этом сообщил посол России в Подгорице Александр Лукашик в интервью ТАСС.

Официальное уведомление о денонсации соглашения об условиях взаимных поездок граждан от 2008 года было направлено по дипломатическим каналам. По словам посла, с ноября 2026 года для пересечения границы россиянам потребуется черногорская виза либо действующие визовые документы ряда других стран, включая государства Шенгенской зоны.

Напомним, по словам директора второго европейского департамента МИД России Юрия Пилипсона, введение виз станет «выстрелом себе в ногу». Он отметил, что это негативно скажется на туристическом секторе, который является важным источником дохода страны.

На данный момент в Черногории граждане РФ могут находиться без визы до 30 дней.