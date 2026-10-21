Объявлен новый набор участников в образовательную программу «Открытая промышленность»

Представителей предприятий и субъектов отрасли туризма приглашают стать участниками всероссийской образовательной программы Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».

Программа дает возможность системно освоить инструменты развития промышленного туризма: от проектирования экскурсионных маршрутов на производстве до продвижения индустриальных объектов как точек притяжения для туристов.

Доступны два формата:

- Программа повышения квалификации (36 часов) – с 9 по 25 ноября 2026 года. Включает 18 часов лекционного материала и самостоятельную работу с дополнительными материалами.

- Программа профессиональной переподготовки (252 часа) – с 9 ноября по 25 декабря 2026 года. Объем лекционного материала – 126 часов плюс самостоятельная работа.

Обучение проходит в заочном онлайн‑формате. Видеолекции можно смотреть в удобное время, график слушатель планирует самостоятельно. Обязательных очных мероприятий нет. Итогом станет успешное прохождение онлайн‑тестирования.

Участие – отличная возможность усилить региональные туристические продукты за счет интеграции промышленных объектов и сформировать новые маршруты, востребованные у разных целевых аудиторий.

Регистрация на программу по ссылке: competenc-spb.ru/otkrprom/

Контактный телефон: +7 (846) 207-07-38 – Туристский информационный центр Самарской области.