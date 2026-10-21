Объявлен новый набор участников в образовательную программу «Открытая промышленность»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Челно-Вершинском районе ликвидирован пожар на площади 600 квадратных метров
В Челно-Вершинском районе ликвидирован пожар на площади 600 квадратных метров
Трамвай сошел с рельсов на улице Ново-Вокзальной в Самаре
Трамвай сошел с рельсов на улице Ново-Вокзальной в Самаре
Виновник смертельного ДТП в Тольятти приговорен к 5 годам лишения свободы
Виновник смертельного ДТП в Тольятти приговорен к 5 годам лишения свободы
Самарчанка избила и убила своего возлюбленного
Самарчанка избила и убила своего возлюбленного
В Борском районе похитили деньги под видом продажи товара
В Борском районе похитили деньги под видом продажи товара
5015 человек не прошли мимо: HONOR, «ЛизаАлерт» и Билайн подвели итоги социального эксперимента
5015 человек не прошли мимо: HONOR, «ЛизаАлерт» и Билайн подвели итоги социального эксперимента
Живого щенка нашли на транспортировочной ленте на Сызранском мусоросортировочном комплексе
Живого щенка нашли на транспортировочной ленте на Сызранском мусоросортировочном комплексе
На «ты» со смартфоном и камерой: в «Самарском долголетии» учат пенсионеров блогингу
На «ты» со смартфоном и камерой: в «Самарском долголетии» учат пенсионеров блогингу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.89
0.04
EUR 93.04
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Объявлен новый набор участников в образовательную программу «Открытая промышленность»

138
Объявлен новый набор участников в образовательную программу «Открытая промышленность»

Представителей предприятий и субъектов отрасли туризма приглашают стать участниками всероссийской образовательной программы Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».

Программа дает возможность системно освоить инструменты развития промышленного туризма: от проектирования экскурсионных маршрутов на производстве до продвижения индустриальных объектов как точек притяжения для туристов.

Доступны два формата:

- Программа повышения квалификации (36 часов) – с 9 по 25 ноября 2026 года. Включает 18 часов лекционного материала и самостоятельную работу с дополнительными материалами.

- Программа профессиональной переподготовки (252 часа) – с 9 ноября по 25 декабря 2026 года. Объем лекционного материала – 126 часов плюс самостоятельная работа.

Обучение проходит в заочном онлайн‑формате. Видеолекции можно смотреть в удобное время, график слушатель планирует самостоятельно. Обязательных очных мероприятий нет. Итогом станет успешное прохождение онлайн‑тестирования.

Участие – отличная возможность усилить региональные туристические продукты за счет интеграции промышленных объектов и сформировать новые маршруты, востребованные у разных целевых аудиторий.

Регистрация на программу по ссылке: competenc-spb.ru/otkrprom/

Контактный телефон: +7 (846) 207-07-38 – Туристский информационный центр Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Во вторник, 20 октября, в Самаре на площади Славы губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды инструкторам и участникам отряда «БАРС – Крылья», проявившим себя в отражении вражеских атак БПЛА. Также глава региона передал военнослужащим очередную партию с
20 октября 2026  20:07
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды проявившим себя бойцам отряда «БАРС-Крылья» и передал спецтехнику
677
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
20 октября 2026  11:43
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
435
Вячеслав Федорищев:
19 октября 2026  22:02
На совещании облправительства обсудили инициативу об ограничении продажи вейпов в Самарской области.
717
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, одним из вопросов которого обсудили сохранность зеленых насаждений в регионе.
19 октября 2026  19:11
Вячеслав Федорищев поручил пересмотреть подходы в озеленении региона
748
235 проектов благоустройства в 2026 году реализуют по программе «Народный бюджет Самарской области».
19 октября 2026  18:48
На оперативном совещании с губернатором в Самаре обсудили реализацию проектов благоустройства территорий
834
Весь список