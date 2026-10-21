В Самарской области горело общежитие

В Самарской области произошел пожар в жилом секторе. В Похвистневе горело общежитие на улице Революционной, пишет 63.ру.

«20 октября в 17:09 поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Горели домашние вещи. На место выехали сотрудники пожарно-спасательного отряда № 35 и их коллеги из пожарной части ООО „Промгазсервис“. Локализацию пожара объявили в 17:14, ликвидацию открытого горения — в 17:19, в 18:17 — полную ликвидацию», — рассказали в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС региона.

По информации этого же источника, пожар вспыхнул в комнате на третьем этаже в пятиэтажном общежитии. Пострадал один человек — хозяин комнаты (по данным очевидцев, он передвигается на инвалидной коляске). Еще 30 человек во время пожара эвакуировали из здания.