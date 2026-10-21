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В России цена красной икры пробила потолок

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В России цена красной икры пробила потолок

Красная икра может стать настоящей роскошью на новогоднем столе в этом году. Главный деликатес дорожает, и во многом причина в рекордном наплыве акул в Приморском крае и на Сахалине. MSK1.RU разбирался, сколько будет стоить икра к празднику, стоит ли ею запасаться сейчас и станет ли доступнее акулье мясо.

С начала года цены на красную икру менялись незначительно — пик был только в марте и июле, но к осени они резко пошли вверх. К примеру, в столице с января по июль килограмм стоил примерно 9,6–9,9 тысячи рублей, в августе цена превысила 10 тысяч, а в сентябре подскочила сразу почти до 12 тысяч рублей. Таким образом, за месяц деликатес подорожал примерно на 16%, а с начала года — почти на 21%.

При этом цены в магазинах и на рынках куда выше, чем показывают цифры официальной статистики. Так, в столичных магазинах полкило икры нерки стоит 9750 рублей, а кеты — почти 10 тысяч. Самая дешевая по цене (но не по всему) — маленькая железная баночка икры нерки весом 130 граммов, она продается за 2890 рублей. А это куда больше, чем официальные 11 700 за килограмм.

Покупатели возмущаются такими ценами на икру и задаются вопросом, кто вообще должен следить за ситуацией, пишет 63.ру. 

В розничной продаже стоимость отдельных видов икры уже измеряется десятками тысяч рублей за килограмм, а разница между ценниками прошлых месяцев и нынешними становится особенно заметной.

«Весной и в начале лета дешевела икра прошлого года: в июне килограмм стоил в среднем около 9,4 тысячи рублей. Затем на рынок пришла новая продукция, и цены резко пошли вверх, — констатирует экономист, основатель Positive Investments Денис Федотов. — В сентябре килограмм икры нового улова в рознице стоил 18–20 тысяч рублей. Горбуша подорожала на 79%, нерка — на 93%, кижуч — на 13%. В премиальных магазинах икру нерки продают по 23,5–29,8 тысячи».

Покупка икры к новогоднему столу теперь может серьезно ударить по бюджету. И речь не только о дорогих деликатесах в специализированных магазинах.

«По данным мониторинга Рыбного союза, в рознице фиксируются цены на уровне 17–19 тысяч рублей за кг, а 31,5 тысячи — пиковая стоимость премиальных видов в отдельных сетях, — рассказала доцент экономического факультета РУДН Софья Главина. — Это обусловлено тремя факторами. Слабый вылов на Камчатке — главном регионе добычи. Вместо ожидаемых 117,5 тысячи тонн к 21 сентября было добыто лишь 55,9 тысячи — около 48% от прогноза. Во-вторых, общее производство красной икры в 2026 году может составить около 4 тысяч тонн против 12 тысяч годом ранее. Также оказал влияние тренд на борьбу с браконьерами, которые искусственно занижали цену».

Министерство рыбного хозяйства Камчатского края официально заявило, что текущий улов стал самым низким за всю историю региона. По оценкам участников рынка, это абсолютный провал за последние пятьдесят лет.

Еще одной из причин подорожания красной икры называют увеличение популяции хищных акул из-за глобального потепления. Они мигрируют в российские моря и охотятся на местную рыбу. Если хищников становится больше, а лососевых, которые мечут икру, меньше, это может сказаться и на количестве деликатеса на прилавках.

«Сейчас происходит массовая миграция хищных акул. Нашествие началось еще в июне в районе Владивостока, а к августу акулы добрались и до Сахалина, — комментирует MSK1.RU биолог Дмитрий Сафонов. — Главная причина — аномальное потепление морской воды. У берегов Сахалина она прогрелась примерно до +20 °C. При такой температуре создаются комфортные условия для южных видов рыб. И за стаями тихоокеанской сельди и другими рыбами в наши воды двинулись хищники».

Есть и другие причины. Рыбу нужно переработать, икру — расфасовать, доставить до склада, а затем транспортировать в розничные точки для реализации. На каждом этапе пути с Дальнего Востока до прилавков конечная стоимость продукта для покупателя существенно увеличивается.

Главный новогодний деликатес может подорожать почти в пять раз — на 471%, сообщает SHOT. Но покупать красную икру заранее, пока цены не пошли вверх, тоже неоднозначное решение. С одной стороны, можно сэкономить, с другой — неизвестно, насколько оправдана такая предусмотрительность.

«Я бы не рекомендовала закупать икру впрок. Это скоропортящийся продукт, и неправильное хранение может обернуться гораздо большими потерями, чем потенциальная экономия. Если хочется приобрести деликатес заранее, лучше проверить дату изготовления, условия хранения и маркировку, — объясняет финансовый эксперт, гендиректор компании „Финтеллект“ Татьяна Волкова. — Ждать снижения цен перед Новым годом тоже не стоит. В декабре спрос традиционно увеличивается, а значит, у продавцов меньше стимулов существенно снижать стоимость».

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