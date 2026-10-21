Юных самарцев приглашают познакомиться с профессией железнодорожника

Как устроена железная дорога? Какие специалисты обеспечивают её работу? И какая профессия подойдёт именно тебе? Ответы на эти и многие другие вопросы школьники смогут найти в новом Центре ранней профориентации и карьеры Куйбышевской железной дороги в Самаре.

Центр приглашает учеников 7–11 классов, в котором ребят ждут занятия на профессиональных тренажёрах, экскурсии на вокзал и в депо, мастер-классы по ораторскому искусству, игры и квесты. Школьники познакомятся с железнодорожными специальностями и смогут продумать дальнейший путь — от поступления в колледж или вуз до работы на железной дороге.

Занятия бесплатные и проходят дважды в неделю после уроков. Группы небольшие — по 10–12 человек, чтобы каждому было комфортно включиться в работу и найти единомышленников.

Старт занятий — в ноябре 2026 года.

Самара, ул. Советской Армии, 251, Куйбышевский учебный центр профессиональных квалификаций

8 (846) 303-33-62