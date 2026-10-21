В Ульяновске взломали аккаунт мэрии в ВК

Администрация Ульяновска предупредила жителей о приостановке работы своего официального сообщества в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении, адресованном подписчикам, власти подчеркнули, что не проводят никаких розыгрышей, викторин и аналогичных активностей в группе.

Горожан настоятельно просят не переходить по сторонним ссылкам, которые могут распространяться от имени сообщества. Работа страницы будет возобновлена после устранения технических неполадок. В администрации приносят извинения за доставленные неудобства, пишет Коммерсантъ-Волга.