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Почти половина опрошенных снимает товар в магазине, чтобы посоветоваться с близкими перед покупкой

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Почти половина опрошенных снимает товар в магазине, чтобы посоветоваться с близкими перед покупкой

Аналитическая компания MAR CONSULT провела исследование про отношение россиян к тому, что с 1 сентября 2026 года официально разрешили фотографировать товар в зале магазина. Новые правила розничной торговли вступили в силу с 1 сентября 2026 года (постановление Правительства  657). Опрос населения показывает, что фотография товара в торговом зале для многих стала частью выбора, но не повседневной привычкой большинства. Съемка нужна прежде всего для сравнения и обсуждения покупки. Поддержка права на фотографирование шире осведомленности о нем.

Фотографируют товары 66% участников опроса: 3% делают это практически при каждом походе в магазин, 11%  часто, 27%  иногда и 25%  очень редко. Еще 34% никогда не снимают, и меньше всего таких среди молодежи 18-24 лет (14%), а больше всего в группе 55-65 лет (43%). Для большинства фотография остается ситуативным инструментом.

Мотивы преимущественно потребительские. Почти половина (49%) снимает, чтобы посоветоваться с близкими перед покупкой (женщины чаще снимают для обсуждения с близкими: 55% против 42% мужчин). 37% сравнивают цены в интернете, особенно респонденты с доходом свыше 200 тыс. рублей на семью (46%). Еще 25% фотографируют артикул техники или стройматериалов, 24% отправляют состав или этикетку родственнику либо человеку с аллергией, 19% фиксируют нарушения. Для личного архива или соцсетей снимают 13%, однако среди молодежи 18-24 лет таких 39%.

Лично сталкивались с запретом фотографировать хотя бы однажды 16%. Еще 21% слышали о таких случаях от знакомых, 63% никогда не сталкивались. Среди тех, кто сталкивался с запретом, 33% продолжали снимать, 26% убирали телефон, 25% спорили с сотрудником магазина, 21% снимали незаметно, 18% обращались к администратору или оставляли отзыв, 14% уходили без покупки.

Впервые услышали об отмене запрета на фотосъемку 72% опрошенных. И 74% в той или иной степени поддерживают это решение. Отношение к официальному разрешению в целом позитивное (63%), 33% нейтральны и 4% настроены отрицательно. Увеличить частоту съемки планируют 21%, особенно молодежь (36%), 40% уверены, что ничего не изменится, поскольку они фотографировали и раньше. Еще 28% не видят в съемке необходимости, 11% затруднились.

По мнению половины опрошенных (53%), сотрудникам следует не обращать внимания на съемку. Четверть (24%) допускает вежливый вопрос о ее цели, 10% предпочли бы предложение помощи в выборе товара, 13% затруднились. Женщины чаще выбирают невмешательство (62% против 43% мужчин), мужчины  вежливое уточнение (30% против 19%). В группе с доходом до 40 тыс. рублей вопрос о цели уместен для 38%. Главное ожидание  спокойная реакция без запрета.

При этом свободная съемка вызывает вопросы о приватности. Никаких опасений не видят 38%, а среди молодежи 18-24 лет таких только 12% и 24% в группе 25-34 лет. Чаще всего тревожит фотографирование других покупателей без согласия (26%), сотрудников (20%) и детей (17%). Рост конфликтов беспокоит 15%, использование фото для недобросовестной конкуренции  13%. Женщины чаще мужчин отмечают опасения за съемку покупателей (33% против 19%), сотрудников (24% против 16%) и детей (20% против 14%). Среди 18-24-летних 48% обеспокоены съемкой сотрудников, в группе респондентов 25-34 лет больше всего обеспокоенных за съемку покупателей (37%) и детей (29%).

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR CONSULT: «Отмена запрета на фотосъемку в торговых залах для покупателей это мощный инструмент защиты прав: теперь любой человек может мгновенно зафиксировать несоответствие товара ценнику, реальное состояние продуктов на полке или отсутствие обязательной маркировки, не вступая в конфронтацию с сотрудниками торговой точки. Чтобы минимизировать риски, розничным сетям придется пересмотреть внутренние регламенты: обучить персонал корректно реагировать на камеры и внедрить системы регулярного мониторинга собственных полок. С другой стороны, для розницы это отличный способ получить бесплатный пользовательский контент: магазины, уверенные в качестве своего сервиса и выкладки, только выиграют от того, что покупатели начнут делиться снимками удачных покупок и стильного оформления витрин в социальных сетях, формируя органический позитивный имидж бренда».

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в октябре 2026 года.

Теги: Опрос

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